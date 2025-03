Areia: cidade histórica que alia pertencimento e protagonismo cultural na Paraíba

A cidade de Areia, localizada no Brejo Paraibano, se destaca como um importante destino histórico e turístico.

Com um forte sentimento de pertencimento entre seus moradores, Areia preserva sua história e protagoniza momentos significativos da cultura e do turismo paraibano.

Um dos grandes marcos da cidade é a existência do primeiro teatro da Paraíba, que não foi construído pelo poder público, mas sim por cidadãos engajados.

Segundo Maria Júlia, empresária e socióloga, “o primeiro teatro paraibano em Areia não foi construído pelo poder público. Ele foi feito por homens de bens que estavam muito preocupados e envergonhados com o escravismo que na época ainda existia no nosso país. Então, se não era possível mudar o país, poderia mudar ao menos a cidade deles. E eles construíram esse teatro, para angariar fundos e comprar todas as cartas de alforria e, assim, libertar todos os escravos de Areia. Esses homens foram heróis, porque você quebrar comportamento em terra de coronel, não é fácil”.

Com essa trajetória de luta e valorização do passado, a cidade natal do pintor Pedro Américo, reafirma seu papel como um dos mais importantes pólos históricos e turísticos da Paraíba, atraindo visitantes interessados em conhecer sua rica herança cultural, belezas naturais e sua reconhecida gastronomia.

Maria Júlia participou do programa Ideia Livre da Rede Ita, de Campina Grande, apresentado pelo jornalista Arimatéa Souza

https://youtu.be/jrrUWQfBnVI.

Vídeo: redeita