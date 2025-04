Lucas participa da inauguração de novo centro de pesquisa da UEPB

O vice-governador da Paraíba, Lucas Ribeiro, participou, nesta sexta-feira (25), da inauguração do LabMulti, novo centro de pesquisa da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), em Campina Grande.

A estrutura moderna foi implantada com o apoio do Governo do Estado, por meio da Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado da Paraíba (Fapesq) e da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Foram investidos R$ 550 mil na aquisição e instalação dos equipamentos que compõem o laboratório.

“Esse centro integra um conjunto de investimentos de R$ 10 milhões do nosso governo para modernizar 10 centros de pesquisa da UEPB. Uma ação que reforça o compromisso da nossa gestão com a inovação e o desenvolvimento do nosso estado. Esse centro que estamos entregando hoje vai trazer reflexos até para a gestão pública, proporcionando estudos com dados que poderão auxiliar na tomada de decisões e no desenvolvimento de políticas públicas”, ressaltou o vice-governador durante a inauguração.

A reitora da UEPB, Célia Regina, destacou a parceria com o Estado e os impactos do investimento. “Esse equipamento é resultado de uma parceria importante com o Governo do Estado. É um recurso fantástico que vai dar oportunidade a docentes, estudantes e técnicos de desenvolverem pesquisas que, com certeza, poderão contribuir para a solução de problemas da sociedade”, afirmou a reitora.

O LabMulti, coordenado pelos professores Ricardo Alves e Ângela Ramalho, foi equipado com recursos de inteligência artificial, análise de dados e geoprocessamento.

“O centro vem contemplar, do ponto de vista de métodos quantitativos, várias das ações e trabalhos que desenvolvemos. Isso abrange áreas do conhecimento que demandam bancos de dados, como saúde e segurança”, detalhou o professor Ricardo Alves.