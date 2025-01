O Governo da Paraíba, por meio da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Ensino Superior (Secties), celebrou na manhã desta quarta-feira (22) a assinatura de um Memorando de Entendimento com duas renomadas instituições chinesas: o 54º Instituto de Pesquisa do Grupo de Tecnologia Eletrônica da China (CETC54 Institute) e o Centro de Inovação Industrial em Ciência e Tecnologia Quântica do Delta do Rio Yangtze, para desenvolvimento de pesquisas em radioastronomia e tecnologia quântica.

O evento, realizado de forma online, reuniu lideranças científicas, acadêmicas e governamentais dos dois países, e representa um importante avanço nas relações internacionais do estado e reforça a Paraíba como referência em pesquisa científica e inovação tecnológica no Brasil.

O acordo, que consolida a cooperação internacional entre a Paraíba e a China, estabelece uma parceria estratégica voltada para pesquisas avançadas em radioastronomia e tecnologia quântica. Durante a cerimônia, o secretário de estado da Secties, Claudio Furtado, destacou a importância do momento.

“Com este Memorando, iniciamos uma nova era de cooperação internacional, que permitirá a troca de conhecimento, o desenvolvimento de tecnologias inovadoras e o avanço de pesquisas de ponta. Esta parceria não apenas atrai investimentos, mas também promove o desenvolvimento social e tecnológico, reforçando o papel da Paraíba como polo de inovação no Brasil”, falou.

Objetivos da parceria – O Memorando tem como principais metas: Estimular o intercâmbio entre pesquisadores brasileiros e chineses; Criar redes internacionais de ensino, pesquisa e inovação; Fomentar a criação de centros de pesquisa em áreas estratégicas, como radioastronomia e computação quântica; Desenvolver tecnologias avançadas para processamento de dados científicos; e Fortalecer iniciativas do Complexo Científico do Sertão, como o projeto Bingo e a Cidade da Astronomia.

O memorando de entendimento que foi assinado hoje entre a Secties, CETC54 Institute e o Centro de Inovação Industrial em Ciência e Tecnologia Quântica do Delta do Rio Yangtze, tem por principal objetivo a construção, a implementação de um centro de pesquisa conjunto entre a Paraíba e a China para a promoção da computação quântica, pesquisa em computação quântica, tanto na parte científica e tecnológica, com a ideia da construção de computadores quânticos, e também suas implementações em diversas áreas que usam dados de maneira intensiva, como, por exemplo, a radioastronomia.

O presidente do CETC54 Institute, Xu Xiaogang, destacou a importância da integração da computação quântica aos projetos de radioastronomia.

“A computação quântica trará uma mudança revolucionária no processamento de dados. Com essa parceria, esperamos elevar o radiotelescópio Bingo a um novo patamar tecnológico e contribuir para a evolução da astronomia internacional”, afirmou.

O coordenador geral do projeto para a construção do radiotelescópio Bingo, o físico Élcio Abdala, da Universidade de São Paulo (USP), ressaltou a importância da parceria do Brasil com a China para impulsionar a pesquisa em tecnologia quântica e radioastronomia.

“É uma colaboração do mais alto nível científico e tecnológico entre estas duas grandes nações, Brasil e China, de intuito pacífico e focado no desenvolvimento social das duas nações, é um extraordinário movimento”, comentou.

A Paraíba e o CETC54 Institute também são parceiros na construção do radiotelescópio Bingo, que está acontecendo no município de Aguiar.

“É o CETC54 Institute que está fazendo toda a estrutura metálica do radiotelescópio Bingo que é esse grande projeto Brasil e China, uma parceria que foi promovida e se tornou realidade graças aos esforços do professor Claudio Furtado e do governador João Azevêdo. Esse aporte financeiro permitiu tanto a realização desse contrato do projeto Bingo, como também o fomento de pesquisas em radioastronomia”, explicou um dos coordenadores do projeto, o cientista Amílcar Rabelo (UFCG).

Ele comentou, ainda, a importância desses novos investimentos em computação quântica para o futuro do Brasil e da Paraíba.

“A promessa da computação quântica de que vai resolver problemas que a computação clássica não consegue e seriam impossíveis para a computação clássica, está cada vez mais tornando-se realidade. Então é uma área importante para se embarcar, todos os grandes grupos de pesquisa estão envolvidos nessa área, então isso faz com que mais uma vez a Paraíba saia na frente para tomar essa liderança científica e tecnológica”, ressaltou.

O diretor do Centro de Inovação Industrial do Delta do Rio Yangtze, Lu Jun, reforçou o compromisso da instituição em cooperar com a Secties.

“Acreditamos firmemente que, através de nossos esforços conjuntos, colaboração técnica estreita, compartilhamento extensivo de recursos e troca aprofundada de talentos, podemos impulsionar a aplicação da computação quântica em vários campos e abrir um novo capítulo na cooperação e aplicação internacional da tecnologia quântica”, disse.

A parceria prevê, ainda, a criação de um Instituto de Computação Quântica no estado e a ampliação do Parque Tecnológico Horizontes de Inovação. Essas iniciativas consolidam o papel do Governo da Paraíba em impulsionar o desenvolvimento tecnológico e em utilizar a inovação como ferramenta para a transformação social.

“Essa é mais uma ação estratégica do nosso governo para fortalecer a pesquisa científica e a inovação, promovendo desenvolvimento econômico e social no estado”, concluiu o secretário Claudio Furtado.

Com a assinatura deste Memorando, a Paraíba reafirma seu protagonismo no cenário global da ciência, atraindo investimentos, promovendo o intercâmbio de talentos e consolidando seu papel como polo de inovação e conhecimento.