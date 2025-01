Sesi Museu Digital oferece imersão na história de Campina Grande

O Sesi Museu Digital de Campina Grande convida a população para uma jornada no tempo. Em entrevista à Rádio Caturité FM, a coordenadora de cultura do Sesi Paraíba, Selenia Macedo, destacou a riqueza histórica e cultural que o museu oferece.

“O museu traz a história de Campina Grande de uma forma muito rica, desde a medicina até a arquitetura. É uma viagem no tempo que mostra como a cidade se tornou o que é hoje”, afirmou Selenia.

Para o mês de janeiro, o museu preparou uma programação especial, com entrada gratuita para crianças até 12 anos acompanhadas dos pais. “Queremos proporcionar às famílias uma experiência única e educativa durante as férias escolares”, ressalta a coordenadora.

Além disso, o Sesi Museu Digital oferece gratuidade para pessoas acima de 60 anos e alunos da rede pública. Com uma abordagem inovadora e tecnológica, o museu utiliza recursos audiovisuais para contar a história de Campina Grande de forma envolvente. “É uma experiência imersiva que permite ao visitante interagir com a história”, explica Selenia.

Através de vídeos, tablets e jogos interativos, o público pode conhecer os ciclos econômicos da cidade, a importância dos tropeiros e a evolução da indústria.

O Sesi Museu Digital funciona de segunda a domingo, com horários diferenciados. Para agendar a visita, basta entrar em contato através do Instagram do museu.