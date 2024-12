Você tem WhatsApp? Há novo serviço à sua disposição; saiba mais

Nesta quinta-feira (19), será possível adicionar os dados da chave Pix ao perfil no WhatsApp, segundo anúncio da Meta, a dona do aplicativo de mensagens. O objetivo é economizar o tempo gasto com a pergunta “qual é o seu Pix?”.

O novo botão ficará abaixo da foto do usuário. Quem for fazer uma transferência poderá obter a informação com um clique. A implementação da função será de forma gradual até o final de janeiro. Por isso, apenas parte dos usuários ganham acesso já nesta quinta.

O recurso está disponível no WhatsApp Business (voltado a empresas) desde junho e agora chega ao restante dos usuários.

Para adicionar a chave Pix, o usuário precisa:

– Clicar no ícone indicado para anexar arquivos ou imagens

– Selecionar a opção “Pix”

– Adicionar os dados, como nome, natureza da chave (celular, CPF, etc.) e o código

“Essa integração atenderá principalmente prestadores de serviços e profissionais freelancers que recebem de diversas fontes, mas também facilitará transferências entre amigos e familiares”, diz a Meta em comunicado.

Ativar o recurso é opcional para os usuários. As pessoas ainda poderão escolher quem pode ter acesso à chave Pix, limitando a contatos salvos, por exemplo.

Também será possível enviar as informações de Pix em um botão, como se fosse um documento.

O aplicativo também tem uma ferramenta de pagamentos integrada, o WhatsApp Pay. O recurso, porém, não trabalha com Pix e sim com cartões, como se fosse uma maquininha.

Para usar o recurso, é preciso se cadastrar, inserindo nome, CPF e endereço. Além disso, o usuário deve adicionar um cartão de crédito, pré-pago ou de débito, se instituição financeira for parceira da Meta.

Veja bancos e bandeiras habilitados:

– Banco BRB: cartão de débito Mastercard

– Banco do Brasil: Visa

– Banco Inter: Mastercard

– Bradesco: Visa

– BTG+: Mastercard

– Caixa: cartão de débito virtual Visa (disponível para quem tem conta na Caixa)

– Itaú: cartões de débito Mastercard e Visa

– Mercado Pago: Visa

– Neon: Visa

– Next: Visa

– Nubank: Mastercard

– Santander: Mastercard e Visa

– Sicoob: Mastercard

– Sicredi: Mastercard e Visa

– Woop, a conta digital da Sicredi: Visa

Para receber o pagamento, é necessário ser uma conta corporativa registrada.

*Folhapress