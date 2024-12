WhatsApp, Instagram e Facebook pararam de funcionar na tarde desta quarta-feira (11). As reclamações sobre falha no serviço sobre cada uma das plataformas da Meta ultrapassaram as milhares na plataforma Downdetector.

Procurada por telefone, a Meta não respondeu. A empresa tampouco se posicionou em redes sociais dos concorrentes como Twitter e LinkedIn.

Às 14h55, o número de reclamações no Downdetector sobre o WhatsApp chegou aos 41.129. No Instagram, eram 7.295, e no Facebook, quase 3.000.

Às 15h11, o WhatsApp funcionou por um minuto, mas continua instável. O aplicativo é usado em comunicações pessoais e em negócios em todo o país, sendo que a plataforma comercial WhatsApp Business também registra reclamações.

“O Brasil é o país do WhatsApp”, disse presidente do aplicativo em entrevista à Folha de S.Paulo.

*PEDRO S. TEIXEIRA, SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)