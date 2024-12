Telefone celular: compare os mais caros das principais marcas

Entre as marcas de smartphone mais populares do país, Samsung, Motorola, Apple e Xiaomi, todas têm modelos avançados, com recursos de ponta e acabamento premium que custam a partir de cerca de R$ 5.000.

Todos, por exemplo, já têm recursos de IA (inteligência artificial) integrados, telas do tipo OLED, mais brilhantes e com contrastes melhores, e chips poderosos. As diferenças geralmente ficam em detalhes como taxa de atualização da tela, potência e qualidade da câmera.

Algumas configurações não são diretamente comparáveis, como as diferenças entre os chips da Apple e os dos celulares Android, e os testes usados pelas fabricantes para a duração da bateria podem não ser os mesmos, mas ainda servem como uma referência na hora da escolha.

Veja abaixo as especificações dos principais aparelhos de cada marca.

*

MODELOS DE CELULAR MAIS CAROS DE CADA MARCA

1. SAMSUNG GALAXY S24 ULTRA

O Galaxy S24 Ultra é o modelo mais caro da Samsung e a principal aposta da sul-coreana para bater de frente com os iPhones Pro e Pro Max. Os destaques do aparelho ficam para seu acabamento premium, tela brilhante e com a maior densidade de pixels entre os concorrentes e câmera de 200 MP.

Veja características do celular

– Tela: Amoled Dinâmico 2X de 6,8 polegadas, Quad HD+ com 500 ppi, 120 Hz;

– Processador: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (3,39 GHz octa-core);

– Câmeras: Principal de 200 MP, ultrawide de 50 MP e teleobjetiva de 12 MP;

– Bateria: 5.000 mAh (30 horas de reprodução de vídeo);

– Conexão 5G, NFC, Galaxy AI, 12 GB de memória RAM, 512 GB de armazenamento;

– Preço: a partir de R$ 9.499.

2. IPHONE 16 PRO MAX

O iPhone mais poderoso oferece, a um preço elevado, uma experiência de alto padrão em um smartphone, tanto por conta da construção do aparelho quanto pelo seu interior. O chip A18 Pro é capaz de executar sem engasgos jogos de grande orçamento antes disponíveis apenas em consoles, e a otimização do sistema operacional iOS garante uma bateria que dura mais de um dia e uma das melhores câmeras disponíveis.

Veja características do celular

– Tela: Super Retina XDR OLED de 6,9 polegadas, 460 pixels por polegada (ppi), 120 Hz;

– Processador: A18 Pro (hexa-core);

– Câmeras: Principal de 48 MP, ultrawide de 48 MP e teleobjetiva de 12 MP;

– Bateria: 4.685 mAh (33 horas de reprodução de vídeo);

– Conexão 5G, NFC, Apple Intelligence, 8 GB de memória RAM, 256 GB de armazenamento;

– Preço: a partir de R$ 11.249.

3. MOTOROLA EDGE 50 ULTRA

Quando comparado aos principais modelos das concorrentes, o celular premium da Motorola se destaca pela tela de 144 Hz, pelo processador Snapdragon 8s e pelo carregador TurboPower. Mesmo custando menos, o modelo ainda tem um conjunto de câmeras robusto e comparável ao do Galaxy S24 Ultra.

Veja características do celular

– Tela: pOLED de 6,7 polegadas, Super HD com 446 ppi, 144 Hz;

– Processador: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 (3 GHz octa-core);

– Câmeras: Principal de 50 MP, teleobjetiva de 64 MP e ultrawide de 13 MP;

– Bateria: 4.500 mAh (até 30 horas de uso);

– Conexão 5G, NFC, Moto AI, carregador TurboPower, 12 GB RAM, 512 GB de armazenamento;

– Preço: a partir de R$ 4.999.

4. XIAOMI 14T

Recém-lançado no Brasil, o Xiaomi 14T destoa da fama de acessível que a marca tem no país. Isso porque o aparelho apresenta configurações de ponta, acabamento de qualidade e lentes da marca alemã Leica. O lado negativo ainda recai sobre os bloatwares (aplicativos pré-instalados) do sistema operacional, mas o resultado final é um celular capaz de bater de frente com as rivais.

Veja características do celular

– Tela: Amoled de 6,67 polegadas, WQHD com 446 ppi, 144 Hz;

– Processador: MediaTek Dimensity 8300-Ultra (3,35 GHz octa-core);

– Câmeras: Principal de 50 MP, teleobjetiva de 50 MP e ultrawide de 12 MP com lentes Leica;

– Bateria: 5.000 mAh (até 15 horas de uso constante);

– Conexão 5G, NFC, IA HyperOS, 12 GB RAM, 512 GB de armazenamento;

– Preço: a partir de R$ 5.519.

*Folhapress

Leia também:

Dicas: o que você deve saber antes de comprar um celular