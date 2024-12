A 21ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT) 2024 trouxe destaque a João Pessoa como um dos polos de inovação do Brasil. Durante o evento, realizado até este domingo (1), no Espaço Cultural José Lins do Rego, a capital paraibana mostrou como ciência e tecnologia podem transformar a sociedade, especialmente no campo da inclusão digital.

Um dos destaques foi o VLibras, uma tecnologia desenvolvida para tornar o ambiente digital mais acessível para as pessoas surdas, ao traduzir áudio em Língua Brasileira de Sinais (Libras) em tempo real. “Estamos reconhecendo o áudio, transmitindo e traduzindo para Libras em tempo real”, comentou o secretário de Ciência e Tecnologia da Capital, Guido Lemos, que lidera o projeto.

O VLibras representa um marco para a acessibilidade no Brasil, aproximando milhões de pessoas da inclusão digital e mostrando que a tecnologia pode ser um instrumento poderoso de transformação social.

Inovação ao alcance de todos

O projeto combina inteligência artificial e processamento de linguagem para oferecer traduções instantâneas em uma plataforma aberta e gratuita, disponível para uso em websites, aplicativos e sistemas operacionais. Isso significa que qualquer pessoa ou instituição pode integrar a ferramenta e ampliar a acessibilidade de seus serviços.

Além de ser uma ferramenta prática, o VLibras simboliza o compromisso do Brasil com a inclusão, ao mostrar que tecnologia e cidadania podem caminhar juntas.

Ciência e Inspiração

A SNCT 2024 reforçou o papel de eventos como esse para inspirar novas gerações de cientistas, desenvolvedores e educadores. Projetos como o VLibras provam que a ciência pode ser não apenas criativa, mas também profundamente humana. A revolução tecnológica iniciada por iniciativas como essa é um convite para que mais pessoas e instituições se unam em prol de um futuro mais inclusivo.