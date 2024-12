Dos smart speakers às fechaduras digitais, uma série de itens de faixas de preço variadas permitem construir um ecossistema inteligente dentro de casa.

A quantidade de aparelhos conectados depende das necessidades de cada pessoa. Por exemplo, um Echo Dot, alto-falante da Amazon com Alexa, combinado com uma lâmpada inteligente já garante a automação de algumas tarefas.

Mas isso hoje já pode ser expandido para tomadas, fechaduras e eletrodomésticos como geladeiras e lavadoras. O que os produtos têm em comum é a conexão à internet para transmissão de dados entre si, a chamada IoT (internet das coisas, na sigla em inglês).

Com preços que começam na casa dos R$ 45, veja a seguir produtos para quem quer dar início a uma casa inteligente.

Amazon Echo Dot 5ª geração

Os alto-falantes inteligentes da Amazon são a melhor porta de entrada para construir um ecossistema de casa inteligente. A linha Echo Dot dá acesso aos comandos de voz da assistente virtual Alexa, é compatível com diversos produtos e aplicativos e oferece boa qualidade sonora a um preço acessível.

Alta compatibilidade com produtos inteligentes e aplicativos;

“Echo Dot com o melhor som já lançado”, segundo a Amazon;

Sensor de temperatura;

A partir de R$ 367,62.

Smart Lâmpada Wi-Fi Positivo Casa Inteligente

Lâmpadas inteligentes são itens de fácil instalação que contribuem para a conectividade do ambiente sem muito esforço. O modelo da Positivo Casa Inteligente oferece configurações suficientes para um produto do tipo, com controle de brilho, cor e temperatura via aplicativo ou voz. Modelos das marcas Elgin, Intelbras e Tapo também são boas opções com especificações e preços semelhantes.

Controle via aplicativo;

Compatível com Alexa;

Alteração da cor e da temperatura da luz;

9 W e 806 lúmens;

A partir de R$ 44,90.

Tomada Inteligente Tapo P110

O modelo de tomada inteligente da Tapo, marca do grupo TP Link, oferece recursos suficientes para quem busca um dispositivo para programar funções específicas de aparelhos convencionais, como ligar uma cafeteira pela manhã, ou monitorar o consumo energético de eletrodomésticos.

Controle via aplicativo;

Compatível com Alexa;

Capacidade de 2400 W, 10 A;

Funções de agendamento, timer e monitoramento de consumo;

A partir de R$ 59,90.

Fechadura digital Wi-Fi ESF-DE4000B Elsys

Mais caro do que as fechaduras apenas digitais, sem Wi-Fi, esse modelo permite o desbloqueio via app e oferece diversas funções de segurança. Como aparelhos conectados à internet podem às vezes ser imprevisíveis, há uma entrada USB para carregamento de emergência e chaves mecânicas como alternativa ao acesso por biometria e senha.

Controle via aplicativo;

Desbloqueio via biometria, senha e aplicativo;

Função senha segura e bloqueio de acesso após cinco tentativas;

Compatível com senhas temporárias e fechamento automático.

A partir de R$ 804,90.

Smart Robô Aspirador PRA2000 Positivo Casa Inteligente

A principal vantagem dos robôs aspiradores inteligentes é a versatilidade oferecida pelos apps que os acompanham. Com eles é possível determinar o tipo de limpeza, controlar a potência e indicar remotamente os cômodos a serem limpos. Neste modelo, mais avançado, há mapeamento a laser dos ambientes e uma base autolimpante que dá maior autonomia ao robô.

Controle via aplicativo

Compatível com Alexa

Potência de 30 W, 2.800 Pa (sucção);

Mapeamento a laser e autonomia de 120 minutos;

A partir de R$ 2.815.

*Folhapress