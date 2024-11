A Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação realizou na manhã dessa quarta-feira (6), a abertura da 21ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. O evento, que tem como objetivo a popularização e difusão da ciência, acontece este ano no Parque Evaldo Cruz (Açude Novo). O Parque, espaço bastante visitado pelas famílias, especialmente aos fins de semana, e agora totalmente revitalizado, se transformou no grande epicentro da Ciência e Tecnologia.

A 21ª Semana Nacional da Ciência e Tecnologia é um evento que propõe um diálogo interdisciplinar entre ciência, cultura e sociedade, reunindo professores, estudantes e o público em geral para discutir os desafios e as oportunidades relacionadas aos biomas brasileiros.

O evento apresenta experiências com Palma Forrageira, opção para redução de cursos na pecuária do Nordeste, Produção de mudas de espécies nativas, Ecossistema de inovação, Ciência, Empreendedorismo e Inovação, Produção de alimentos com plantas do semiárido brasileiro, Raízes do futuro: produção de mudas no combate às mudanças climáticas, Cactáceas: soluções sustentáveis para o desenvolvimento econômico em regiões semiáridas e outras experiências tecnológicas.

O secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, William Tejo Filho, falou sobre a realização do evento. “Este evento, criado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, é um marco na popularização da ciência e nada mais significativo do que realizá-lo em um espaço público tão querido por todos nós, o Parque Evaldo Cruz — nosso Açude Novo. Parque revitalizado, lindo e agora cheio de vida. Estamos muito felizes em proporcionar esse diálogo entre a comunidade científica e a sociedade campinense”, completou.

O evento acontece até a próxima sexta-feira (08), de forma gratuita e aberta para toda comunidade.

Para acompanhar o evento, acesse @sncti24 no Instagram.