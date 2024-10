O estudante Lenner Pereira, do 3° período do curso de Ciência da Computação da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), conquistou medalha de bronze no nível sênior da Olimpíada Brasileira Online de Informática (OBOI 2024), competição criada pelo Núcleo Olímpico de Incentivo ao Conhecimento (NOIC) em parceria com o site Neps Academy.

A competição, cujo objetivo é incentivar a participação dos estudantes nas Olimpíadas de Informática e promover o interesse pela programação competitiva entre os jovens brasileiros, aconteceu em duas fases: 3 de agosto e 21 de setembro.

Os certificados serão enviados aos participantes até 20 de outubro. Não haverá cerimônia de premiação.