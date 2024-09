Senai Paraíba destaca a Inteligência Artificial como nova fronteira para a indústria

A inteligência artificial tem sido uma ferramenta cada vez mais importante dentro do contexto do setor produtivo, sendo um instrumento essencial para tornar os processos da indústria ainda mais eficientes.

Com a IA, fábricas e empresas podem automatizar tarefas repetitivas, prever falhas antes que ocorram e otimizar a produção, o que resulta em menos desperdício, maior precisão e um fluxo de trabalho mais ágil.

Na quinta-feira (12), em um workshop sobre a Indústria 4.0 e Inteligência Artificial na Engenharia, realizado pela Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), o Senai Paraíba destacou o papel da IA na modernização e competitividade da indústria em uma palestra ministrada pelo especialista da área de Educação da instituição, Thiego Brandão, abordando diversos aspectos fundamentais para esse processo, como a transformação digital, a criação de fábricas inteligentes e a melhoria da eficiência produtiva.

Abrindo a apresentação, foram apontados números da indústria nacional, fazendo uma comparação entre o que é produzido pelo setor, que chega a gerar cerca de R$ 2,40 na economia, segundo a CNI, e o que é gerado pela Agropecuária (R$ 1,49) e pelo setor de Comércio e Serviços (R$ 1,66), destacando a força do setor industrial no desenvolvimento econômico e social do país.

Durante a palestra, o conceito de neoindustrialização foi outro ponto central, e em um apanhado sobre o assunto, o especialista do SENAI Paraíba explicou que esse processo se refere à renovação da indústria com foco na inovação, na sustentabilidade e na integração com cadeias produtivas internacionais, e destacou a importância da digitalização de processos, do uso de tecnologias de ponta como a IA, e do investimento em capacitação e educação profissional como fatores cruciais para o sucesso dessa transformação​.

Além disso, utilizando exemplos reais de uso de IA na indústria nacional, também foram destacados os papeis da inteligência artificial como uma ferramenta essencial para impulsionar a competitividade industrial, ressaltando que essa ferramenta tem transformado o setor produtivo ao permitir a automação inteligente de processos, reduzindo custos, otimizando a produção, prevenindo riscos e detectando possíveis falhas.

A Paraíba já está se preparando para essa nova fronteira tecnológica, com iniciativas de capacitação voltadas para a digitalização e modernização das indústrias locais. “Através do Brasil Mais Produtivo, o SENAI Paraíba realiza consultorias na otimização de processos, aumento de produtividade e transformação digital de seus negócios, o que é o passo mais sólido para utilização de inteligência artificial nas indústrias paraibanas”, destacou o especialista do SENAI, Thiego Brandão.

Durante a palestra também foram apontados os desafios que a indústria enfrenta, como a falta de especialistas em IA e a necessidade de um ambiente adequado para a coleta e armazenamento de dados, enfatizando que o SENAI Paraíba está atuando para superar essas barreiras. Além disso, mencionou a aplicação da IA em robôs colaborativos e sistemas de produção sustentáveis, o que possibilita a criação de fábricas inteligentes.

A palestra reforçou o compromisso do SENAI Paraíba em capacitar profissionais e indústrias para a aplicação prática da IA e de tecnologias emergentes, visando elevar a produtividade e a competitividade da região.

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online