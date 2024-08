Escolas da Rede Municipal de Ensino de João Pessoa participam, a partir desta quarta-feira (28) até sexta-feira (30), da etapa estadual da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR), que será realizada na Praça do Povo, no Espaço Cultural José Lins do Rego, em Tambauzinho. A competição está sendo organizada pela Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa (Sedec-JP), em parceria com o Governo da Paraíba. A abertura será às 9h desta quarta-feira (28).

O evento contará com 236 equipes inscritas, totalizando cerca de 1.200 alunos das redes públicas e privadas de todo o Estado. É um dos eventos mais aguardados pelos alunos e professores de toda Paraíba e entusiastas da robótica.

“Esse ano teremos 27 escolas municipais participando da etapa estadual da OBR, com 87 equipes da Rede Municipal inscritas. Estamos felizes porque conseguimos avançar em relação a 2023 quando tivemos 22 escolas e 71 equipes inscritas”, comemorou o diretor do Departamento de Robótica da Sedec-JP, Élisson Silva.

Desafios – Durante os três dias de competição, as atenções estarão voltadas para as modalidades de Robótica de Resgate, já conhecida pelos veteranos, e a novidade deste ano será a modalidade Robótica Artística, que permitirá que as equipes utilizem robôs de forma inovadora e interativa, criando performances que unem arte e tecnologia.

Os espectadores podem esperar apresentações surpreendentes, com robôs que dançam, participam de peças de teatro, interagem com o público e até realizam performances visuais e sonoras.

Por outro lado, a modalidade de Robótica de Resgate promete trazer muita emoção. Nessa competição, os robôs são programados para enfrentar cenários simulados de desastres, onde precisam andar por terrenos desafiadores, superar obstáculos e, por fim, resgatar vítimas. O público acompanhará de perto cada decisão dos robôs, torcendo para que as equipes solucionem os desafios e realizem os resgates com precisão e eficiência. Lembrando que todos os robôs da OBR devem ser autônomos, ou sejam tomam decisões sozinhos, sem controle remoto.

“As equipes estão muito empolgadas para a OBR deste ano, para eles a competição além de ser uma ótima oportunidade de crescimento, permite ao aluno desenvolver habilidades e expertises valiosas para o seu futuro, tais como: trabalho em equipe e resolução de problemas reais”, disse o representante estadual da OBR na Paraíba, Fagner Ribeiro.

