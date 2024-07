Governo do Estado abre 50 vagas para Hackathon – Camping Digital

OGoverno da Paraíba, por meio da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Ensino Superior da Paraíba (Secties), abriu as inscrições para a “Hackathon – Camping Digital”, que será realizada durante a programação da Expotec 2024, que acontecerá do dia 6 a 9 de agosto.

O anúncio foi feito nessa terça-feira (9), durante o lançamento do evento, que terá como tema “Sustentabilidade digital e inovação para um futuro viável”.

Entre as atividades da pasta, também serão realizados o Fórum Celso Furtado; o Demoday com apresentações dos negócios de impacto do Parque Tecnológico Horizontes da Inovação; e contará com estande para exposição dos projetos e programas da Secretaria e instituições parceiras.

A hackathon – tipo de evento ou competição que reúne programadores para desenvolver a melhor solução para um determinado desafio – será realizada em parceria com a Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado da Paraíba (Fapesq), a Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Semas) e a Secretaria de Estado da Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), com o objetivo de promover soluções inovadoras e tecnológicas de acordo com o tema do evento.

As inscrições estão abertas com a oferta de 50 vagas, e podem ser realizadas até o dia 31 de julho, por meio do link: https://forms.gle/TTww7CNxkxFpxX9V9.

Podem participar da maratona estudantes matriculados em Instituições de Ensino Superior da Paraíba com idade igual ou superior a 18 anos completos.

O secretário da Secties, Claudio Furtado, ressaltou a importância da competição para os estudantes.

Os ganhadores irão receber incubação pelo Parque Tecnológico Horizontes da Inovação e serem capacitados para expandir as suas ideias “As equipes ganhadoras vão receber um treinamento, além de poder virar uma startup e chegar a ser uma empresa”, comentou o gestor.

Além disso, a Secties vai promover o Fórum Celso Furtado, no qual serão discutidas as ideias do economista e escritor.

“Haverá uma espécie de workshop e também uma participação de estudantes do programa Celso Furtado que coroará com o lançamento do livro de Celso Furtado”, completou Claudio Furtado. O evento contará com apresentações de especialistas na obra de Celso Furtado, um encontro com Rosa Freire (jornalista e viúva de Celso Furtado), além de mesas de discussão e apresentações de banners das equipes do Programa, que discutirão as possibilidades de usar as teorias de Furtado na construção de projetos de intervenção social.

Segundo a secretária do Meio Ambiente e Sustentabilidade, Rafaela Camaraense, durante a maratona serão realizadas soluções inovadoras importantes para o meio ambiente que deverão ser desenvolvidas pela pasta posteriormente.

“Os estudantes vão pensar de forma inovadora e tecnológica as soluções que são viáveis para a gente conseguir inclusive implementá-las através da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Governo do Estado da Paraíba. Vamos propor para eles alguns problemas e, através das suas soluções, conseguir, através da ideia deles, levar benefício para população”, disse Rafaela.

Para Percival Henriques, presidente da Associação Nacional para Inclusão Digital (Anid), a novidade desta edição da Expotec está no tema escolhido.

“Nós vínhamos sempre focados nas novas tecnologias e esse ano a gente passou a olhar para a sustentabilidade”, comentou.

Sobre a Expotec – A Expotec é promovida pela Associação Nacional para Inclusão Digital (anid) e recebe o apoio do Governo do Estado. Em sua 10ª edição, o evento acontece noperíodo de 6 a 9 de agosto, no Centro de Convenções de João Pessoa, com o tema “Sustentabilidade Digital: Inovação para um futuro viável”. A expectativa é que cerca de 4 mil pessoas participem ao longo dos quatro dias, distribuídos nas salas de conferência, stands de exposição e arenas de competição.

PROGRAMAÇÃO SECTIES

Hackathon Camping Digital – Dias 8 e 9 de Agosto das 9h às 17h

Fórum Celso Furtado – Dias 6 e 7 de Agosto.

1º Dia: Manhã: Conferência de Abertura : O Mito do Desenvolvimento Econômico: O impacto da publicação do livro no cenário intelectual Brasileiro Mediador: Palestrante: Clovis Cavalcanti

Tarde: Diálogos com Equipes do Programa Celso Furtado “ O que significa usar Celso Furtado na prática?”

2º Dia: Manhã: Encontro Com Rosa Freire Furtado ( Viúva de Celso Furtado) Troca de Experiências com os estudantes e professores

Tarde: Apresentação de Banners dos 14 projetos do programa.

Demoday / Pthi – Incubação de Impacto – Dia 08/08/2024, às 10h.

Público-alvo: investidores, governo estadual e municipal