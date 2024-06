´Sal de cozinha´ poderá ser matéria-prima para baterias de veículos

A procura por baterias mais baratas, duráveis e com maior autonomia é um dos principais focos da indústria automotiva para os carros híbridos e elétricos.

De acordo com o portal Uol, uma dessas alternativas promissoras são as baterias de sódio – composto orgânico presente no sal de cozinha, o cloreto de sódio, que colocamos nos alimentos.

Atualmente as baterias para carros elétricos são à base de lítio, consideradas ´não recomendáveis´ do ponto de vista do meio ambiente.

