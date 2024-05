João Pessoa avança em inovação com edital para desenvolvimento de TV Digital 3.0

A Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia (Secitec), em parceria com a Agência de Inovação Tecnológica de João Pessoa (Inovatec-JP), lançou, nesta segunda-feira (20), o edital nº 008/2024, que apoia o desenvolvimento de tecnologia e inovação para comunicação pública, focando na implementação do novo padrão de TV digital 3.0.

A chamada convida pesquisadores de instituições públicas e privadas, associações técnico-científicas, Instituições de Ensino Superior (IES) e Instituições de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTI) de João Pessoa a apresentarem propostas para o desenvolvimento de projetos.

“Este edital tem o objetivo de selecionar propostas para apoiar a execução de um projeto que desenvolva e implemente tecnologias de TV digital 3.0”, explicou o secretário de Ciência e Tecnologia, Guido Lemos.

Os temas abordados devem ser relevantes para a população, principalmente nas áreas de educação e saúde, colaborando diretamente com os objetivos institucionais da Secitec, que trabalha em parceria com as Secretarias de Comunicação Social (Secom) e de Educação e Cultura (Sedec) de João Pessoa.

Inscrições – A submissão das propostas, que deve ser enviada para o email inovatecjpa@gmail.com, tem início na próxima sexta-feira (24) e vai até o dia 14 de junho.

Todo conteúdo do edital pode ser acessado pelo site da InovatecJP no endereço eletrônico https://www.inovatecjp.com.br/ .

O edital é uma iniciativa sem fins lucrativos, instituído pela Lei Municipal 14.821 de 22 de junho de 2023, e faz parte do Programa Municipal de Apoio a Projetos de Pesquisa, Desenvolvimento, Inovação e Formação de Recursos Humanos (PMAPDI) 2024.

Requisitos – Os proponentes devem ser representantes de instituições sediadas em João Pessoa e cumprir alguns requisitos, incluindo a atualização do currículo na Plataforma Lattes e a comprovação de residência na cidade

. Além disso, a instituição vinculada ao projeto deve estar devidamente constituída sob as leis brasileiras.

O edital dispõe de um investimento de R$ 360 mil para financiar um projeto com prazo de execução de até 12 meses.

Os recursos podem ser destinados a itens de custeio, bolsas e equipamentos, mas não incluem despesas de rotina ou contratação de pessoal técnico.