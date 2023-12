Secretaria de Tecnologia vai ampliar cursos de qualificação em CG

Durante entrevista nesta terça-feira (26), na Rádio Caturité FM, a secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação de Campina Grande, Laryssa Almeida, fez um balanço das ações da pasta no ano de 2023 e revelou novidades para o próximo ano.

Segundo ela, os cursos de qualificação e letramento digital, voltado ao público com mais de 40 anos de idade, foram os destaques do ano, abrangendo um público de quase trezentos alunos por semana.

Ainda conforme a titular da pasta, novos cursos devem ser oferecidos a partir do próximo ano visando uma maior capacitação da população

– Neste ano foram sete cursos, com mais de 300 alunos por semana. Ampliamos as lan houses e oferecemos mais oportunidade com os cursos de letramento digital, jogos digitais, web design e design gráfico. O letramento digital, que é o nosso carro-chefe, possibilitou às pessoas 40+ a terem inclusão digital. Vamos aumentar os nossos cursos para treze, com novidades para atrair e qualificar profissionais de várias áreas – explicou.

Laryssa lembrou também que a população pode doar computadores, celulares e tablets que não usem ou precisem de pequenos reparos para que a secretaria possa reaproveitar e doar para alunos da rede pública.