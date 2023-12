A Prefeitura Municipal de Campina Grande, promove, através da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, um curso para ensinar e incluir os idosos no ambiente digital.

Intitulada de “letramento digital”, a capacitação é voltada para o público com mais de quarenta anos e consiste em ensinar as questões básicas como entender as ferramentas dos computadores e acessar a internet de forma segura.

O professor responsável pelo curso, Zárak Barreto, falou da emoção de poder proporcionar a qualificação, destacando que muitas pessoas conseguiram até uma renda após se formarem.

– Uma das funções da secretaria é levar conhecimento, transformação e impacto para a vida das pessoas. Eu chego a me emocionar vendo as vidas das pessoas transformadas com a inclusão digital. Temos alunos que estão no mercado de trabalho graças aos nossos cursos – ressaltou.