Prefeitura de CG investe em educação tecnológica e impacta o mercado

A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), da Prefeitura de Campina Grande, alcançou resultados expressivos por meio dos cursos tecnológicos e gratuitos oferecidos à população, gerando transformações na vida dos alunos.

Os cursos abrangeram diversas áreas da tecnologia, como Web Design, Jogos Digitais em 2D, Montagem e Manutenção de Computadores, Programação em Python, Designer Gráfico (Photoshop) e Rede de Computadores.

No total, mais de 1.250 pessoas foram capacitadas pelos cursos, encontrando novas oportunidades no mercado de trabalho e expandindo seus horizontes na era digital. As aulas foram ministradas na lan House social, na própria Secti, localizada próximo ao Açude Novo.

Entre os alunos que concluíram os cursos, destacam-se histórias inspiradoras, como a de Erik Coelho, hoje estudante de Jogos Digitais na Unifacisa, que começou a fazer os cursos na Secti por incentivo da mãe, que também era aluna.

“Minha mãe fez o curso de letramento digital e, a partir dela, fiquei sabendo das aulas de jogos 2D e desde então tenho me apaixonado pela área, que foi uma grande porta de entrada para essa área de desenvolvimento de games. E, desde que terminei o curso, acabei entrando no curso superior e estou trabalhando na área hoje em dia e tem sido muito gratificante. A partir da Secti eu consegui abrir minha cabeça para outras oportunidades”, contou.

O aluno André de Lima Farias fez o curso de Manutenção de Computadores e destacou as oportunidades que também surgiram, após a experiência na Secti.

“Já me chamaram para entrevista de emprego e eu já fiz outros cursos como o de Web Designer, que também me chamaram para entrevista. E está me ajudando muito” ressaltou.

Os cursos são gratuitos, presenciais e possuem em média uma duração de três meses, proporcionando não apenas conhecimento prático, mas também as novas perspectivas profissionais.

O aluno do curso de montagem de computadores, João Batista, disse que as aulas da Secti são bastante dinâmicas.

“Eu já trabalhei na área da computação na Alemanha, vim pra Campina Grande e conheci essa oportunidade para me aperfeiçoar mais na área da computação, inclusive tem alguns cursos bem interessantes que pretendo fazer, como o de Designer e Web designer. Os professores são maravilhosos”, ressaltou.

A secretária Laryssa Almeida (Secti), destaca que o propósito das Lan Houses Sociais é de proporcionar a inclusão social e digital das pessoas, oferecendo experiências tecnológicas e acesso ao mercado de trabalho.

“Os cursos oferecidos são a ponte para um futuro promissor na era digital. Estamos comprometidos em continuar transformando vidas e oferecendo oportunidades acessíveis para a população de Campina Grande”, comemorou.

Esta iniciativa, disse Laryssa, reforça o compromisso da Prefeitura de Campina Grande em promover educação, inclusão digital e oportunidades de desenvolvimento profissional para todos, impactando positivamente a vida e o futuro dos cidadãos de Campina Grande.

“A Secti continuará investindo em educação tecnológica, trazendo novos cursos gratuitos em 2024 para a população”, frisou.