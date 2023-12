Pesquisadores da UFPB desenvolvem tecnologia para detectar insuficiência cardíaca pela voz

Na Universidade Federal da Paraíba (UFPB), um avanço notável tem sido alcançado na área da saúde, graças à colaboração entre pesquisadores de engenharia mecânica e medicina.

O ‘Marcador de Vozes’, um algoritmo baseado em inteligência artificial (IA), tem se destacado no diagnóstico da insuficiência cardíaca, utilizando apenas a análise da voz dos pacientes.

Desenvolvido no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica (PPGEM), o projeto contou com a expertise do pesquisador João Vitor Lira de Carvalho Firmino e a orientação do professor Marcelo Cavalcanti Rodrigues.

Alunos de medicina, sob a orientação do professor Marcelo Dantas Tavares de Melo, do Centro de Ciências Médicas (CCM), também desempenharam um papel crucial. A colaboração se estendeu ao Instituto do Coração da Universidade de São Paulo (Incor/USP).

A base do ‘Marcador de Vozes’ é uma rede neural artificial (RNA) para cada gênero, treinada para reconhecer padrões de voz associados à insuficiência cardíaca.

A coleta de vozes de 142 voluntários, combinada com técnicas de processamento de sinais, proporcionou uma taxa impressionante de precisão.

Surpreendentemente, o algoritmo superou métodos tradicionais, alcançando uma taxa de acerto de quase 92%, destacando-se em critérios como sensibilidade e especificidade.

A característica não invasiva do ‘Marcador de Vozes’ promete uma revolução na telemedicina, permitindo diagnósticos remotos e facilitando a triagem de pacientes.

O professor Marcelo Dantas destaca que a ferramenta pode direcionar pacientes para centros de referência em cardiologia de maneira eficiente.

Apesar de duas patentes relacionadas ao algoritmo estarem em processo de análise no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI), a UFPB continua a buscar apoio para o desenvolvimento da ferramenta.

Um acordo com o Hospital Israelita Albert Einstein, de São Paulo, demonstra o comprometimento com o aprimoramento técnico e a expansão do banco de dados.

*com informações da TV Cabo Branco