UFPB desenvolve prótese mecânica 3D para pacientes amputados

O projeto de parceria entre o curso de Fisioterapia e o laboratório de fabricação digital da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) está proporcionando dignidade a pessoas que tiveram membros superiores amputados.

A iniciativa resultou na criação de próteses personalizadas, utilizando tecnologia de impressão 3D.

Dona Ivanita, uma aposentada que conviveu por nove anos com a deficiência, compartilhou sua experiência positiva com a prótese desenvolvida no projeto.

Ela destacou a independência recuperada, podendo segurar objetos, apertar mãos e realizar tarefas cotidianas com maior facilidade.

O FAB Lab, laboratório de fabricação digital, é o local onde as peças são produzidas através da impressão 3D.

A tecnologia aplicada não apenas devolve a mobilidade, mas também fortalece a confiança dos beneficiados. O projeto reflete o compromisso da universidade em utilizar a ciência e a tecnologia para melhorar a qualidade de vida da população.

