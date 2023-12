Aplicativo WhatsApp divulga novidades; leia detalhes

O WhatsApp, aplicativo de mensagens da Meta, anunciou a capacidade de utilizar duas contas do aplicativo simultaneamente em um único dispositivo.

Essa funcionalidade era aguardada, especialmente por usuários que mantêm números pessoais e profissionais registrados no mensageiro, visto que, anteriormente, precisavam recorrer a aplicativos de terceiros para conseguir utilizar ambas as contas ao mesmo tempo.

De acordo com a empresa, essa novidade elimina a necessidade de desconectar-se repetidamente, usar dois telefones diferentes ou se preocupar com a possibilidade de enviar uma mensagem pela conta errada.

Inicialmente, a função estará disponível apenas em dispositivos Android e será gradualmente liberada para todos os usuários nas próximas semanas e meses.

“Uma conta separada pode ser utilizada para campanhas de marketing e promoções, permitindo que as empresas se comuniquem diretamente com os clientes sem misturar com comunicações pessoais”, afirma Vinícius Vicente Alves Terçariol, Diretor de Tecnologia da DT Network.

Como configurar

Para configurar uma segunda conta, é necessário possuir um segundo número de telefone e um cartão SIM ou um telefone compatível com multi-SIM ou eSIM.

O usuário deve acessar as configurações do WhatsApp, clicar na seta ao lado do nome e selecionar a opção “Adicionar conta”.

É importante ressaltar que é possível gerenciar as configurações de privacidade e a notificação de cada conta de forma independente.

Essa funcionalidade estava em fase de teste na versão beta do WhatsApp Business. Alguns fabricantes de celulares oferecem a opção de “duplicar” o aplicativo, permitindo o acesso a duas contas simultaneamente.

Em dispositivos da Samsung, por exemplo, esse recurso é conhecido como Dual Sim. Além disso, na Google Play Store, há um aplicativo chamado Parallel Space que desempenha a mesma função.

Uso corporativo

A novidade da ferramenta permite a separação entre comunicação pessoal e a profissional.

Na prática, há alguns benefícios, como uma menor probabilidade de compartilhamento acidental de informações sensíveis da empresa e a facilitação na análise de dados de atendimento, o que pode ajudar a melhorar a qualidade do serviço ao longo do tempo.

“Manter um atendimento organizado é essencial para qualquer empresa, especialmente no uso de plataformas como o WhatsApp. Uma boa gestão de mensagens não apenas garante eficiência e rapidez nas respostas, mas também fortalece a relação com os clientes”, completa Terçariol.

*folhapress