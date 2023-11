Na Paraíba, ministra Luciana Santos anuncia recursos para conectividade

Em visita à Paraíba nesta quarta-feira (01), a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, se reuniu com o governador João Azevedo para discutir ações no estado como o programa Conecta e Capacita, que vai investir R$ 5,9 milhões para expandir a conectividade com a implantação de 2 mil quilômetros de fibra óptica.

O projeto, que foi incluído no PAC e conta com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, vai contemplar 23 municípios.

“A transformação digital é fundamental para a solução de problemas e para melhorar a qualidade de vida das pessoas”, ressaltou a ministra Luciana Santos.

Outra ação que conta com recursos do MCTI é o radiotelescópio BINGO, que será construído na cidade de Aguiar (PB), localidade com baixa interferência em ondas de rádio.

A expectativa é que o equipamento se torne o primeiro instrumento a detectar BAO na faixa de rádio. Os investimentos são da ordem de R$ 4,9 milhões.

“Agenda extremamente importante para a ciência, para tecnologia, para aquilo que a Paraíba vem desenvolvendo durante esses últimos anos”, disse o governador.

Seca no Nordeste

Durante o encontro, a diretora do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, Regina Alvalá, apresentou estudo de monitoramento da seca que atinge o Nordeste. Segundo ela, a seca será mais intensa até o início de 2024, devido à influência do fenômeno El Niño.

“O governador João Azevêdo é o presidente do Consórcio Nordeste e, a partir desta visita, poderá reunir os demais governadores para buscar, em conjunto, soluções para os desafios que a região deve enfrentar nos próximos meses”, explicou a ministra Luciana Santos.

Participaram do encontro o secretário da Ciência e Tecnologia, Cláudio Furtado, a senadora Daniella Ribeiro, o deputado estadual Inácio Falcão, e o presidente da Associação Nacional para Inclusão Digital e conselheiro do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.BR), Percival Henriques.