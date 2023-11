Ministra visita Campina Grande e assina obra de expansão do Parque Tecnológico

A Fundação Parque Tecnológico da Paraíba receberá nesta quarta-feira, dia 1º de Novembro de 2023, a visita da Ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil, Luciana Santos, para assinatura da ordem de serviço da obra da Primeira Fase da Expansão do Parque Tecnológico da Paraíba, em Campina Grande; e Sede Administrativa do Parque Tecnológico da Para& iacute;ba.

Os recursos para esta obra foram garantidos através de emenda parlamentar da Senadora Daniella Ribeiro, através da FINEP – Financiadora de Estudos e Projetos. Essa primeira fase da obra de expansão está orçada em R$ 5,6 milhões.

O evento está marcado para às 11h (01/11/2023) no auditório da Fundação PaqTcPB, que fica na Rua Emíliano Rosendo da Silva, 115 – Novo Bodocongó, Campina Grande – PB.

Sobre o Parque Tecnológico da Paraíba

A Fundação Parque Tecnológico da Paraíba foi fundada em 1984, dentre os quatro primeiros parques tecnológicos do Brasil. A instituição funciona baseada em três eixos: fundação de apoio e interveniência; parque tecnológico; e incubadoras (ITCG e IACOOC)

Com essa expansão da estrutura, a Fundação PaqTcPB terá um centro de inovação, se tornando um condomínio tecnológico para abrigar ainda mais empresas de base tecnológica e atores do Ecossistema de CTI, em Campina Grande, gerando emprego e desenvolvimento tecnológico, através da inovação.