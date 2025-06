Podcast: Conferências municipais fortalecem a voz da pessoa idosa

No Momento UAMA, o professor Mano Freire, da Universidade Aberta à Maturidade (UEPB), destacou a importância das Conferências Municipais da Pessoa Idosa, que estão acontecendo em todo o estado.

Direto da cidade de Serraria, onde ministrou uma palestra, Mano ressaltou que as conferências são espaços fundamentais para garantir voz, vez e protagonismo à pessoa idosa. Além da multiculturalidade e da equidade, outro tema central tem sido o combate à violência contra os idosos, especialmente dentro de casa.

Segundo o professor, há um crescimento preocupante de situações em que familiares assumem o controle dos cartões e benefícios financeiros dos idosos. “É essencial discutir esse problema e garantir que a família cumpra seu papel de cuidado, não de exploração”, reforçou.

As propostas debatidas nessas conferências seguem para os encontros estaduais e nacionais, previstos para agosto e novembro. “A fala do idoso precisa ser prioridade em todas as instâncias”, concluiu Mano.

Ouça o podcast: