HUAC realiza ação especial para incentivar doação de sangue

Em clima de São João, o Hospital Universitário Alcides Carneiro, em Campina Grande, realizou no dia 10 de junho, uma ação especial para incentivar a doação de sangue.

A iniciativa ocorreu no hall do centro cirúrgico e contou com jogos interativos, panfletagem e plantão de dúvidas, promovidos pelo comitê transfusional do hospital.

Durante a tarde, houve workshops com especialistas, momento de reflexão, apresentação cultural e premiação de uma gincana entre profissionais de saúde sobre o tema da doação de sangue.

A ação reforça a importância de manter os estoques de sangue abastecidos, principalmente neste período do ano, quando a demanda aumenta e os estoques ficam baixos.

Para doar, é preciso estar com boa saúde, apresentar documento com foto e seguir critérios de idade e condições médicas.

Uma doação pode salvar até quatro vidas, e o Hemocentro Regional de Campina Grande funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h, e aos sábados e feriados, das 7h às 13h.

O Hospital Universitário reforça seu compromisso com a saúde e convida toda a população a participar dessa campanha que pode salvar vidas.

