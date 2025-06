PMJP inscreve para nova turma do curso preparatório para concursos

A Prefeitura Municipal de João Pessoa, por meio do programa Acessuas Trabalho, vinculado à Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc), abriu inscrições para a segunda turma do cursinho preparatório para concursos públicos na área da Saúde, com foco no Sistema Único de Saúde (SUS), ofertado pelo Instituto Federal da Paraíba (IFPB) – Campus Mangabeira.

O curso, que será presencial e com carga horária total de 40 horas distribuídas em 10 aulas, ocorrerá entre os dias 26 de junho e 17 de julho de 2025, sempre às segundas, quintas e sextas-feiras no período noturno. As aulas serão ministradas na Escola Municipal Aruanda, onde funciona o campus do IFPB Mangabeira.

Estão sendo ofertadas 37 vagas para esta turma. Dessas, 30 são destinadas prioritariamente a pessoas usuárias dos Centros de Referência da Assistência Social (Cras) de João Pessoa, e as outras sete são para candidatos em geral. Caso as vagas reservadas para usuários do Cras não sejam totalmente preenchidas, elas poderão ser redirecionadas ao público geral.

As inscrições devem ser feitas de forma online, entre os dias 5 e 11 de junho de 2025, por meio do formulário disponível no seguinte link: https://forms.gle/KiwbHr2EspiHtY9M9 Para quem tiver dificuldades, haverá atendimento presencial no dia 11, das 14h às 17h, no próprio campus.

A seleção ocorrerá conforme o cronograma oficial, detalhado abaixo:

Manifestação de interesse (formulário eletrônico): 5 a 11 de junho de 2025, até 23h59

Atendimento presencial (opcional): 11 de junho, das 14h às 17h

Análise documental: 12 a 17 de junho

Resultado preliminar dos inscritos: 18 de junho

Interposição de recursos: 19 de junho

Resultado final (inscritos aptos à matrícula): 20 de junho

Início das aulas: 26 de junho, às 18h, no Campus Mangabeira do IFPB (Escola Municipal Aruanda)

O edital completo com todos os detalhes do curso e da seleção pode ser acessado no site do IFPB, ou através do link Edital nº 02/2025 – Coordenação de Extensão e Pesquisa