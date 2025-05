O professor Edson Hilan Gomes de Lucena, do Departamento de Clínica e Odontologia Social da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), foi nomeado na segunda (26) para o cargo de Coordenador-Geral de Saúde Bucal, do Departamento de Estratégias e Políticas de Saúde Comunitária, vinculado à Secretaria de Atenção Primária à Saúde, do Ministério da Saúde.

Reconhecido por sua trajetória acadêmica e atuação no campo da saúde pública, o professor Edson Hilan assume a coordenação em um momento estratégico para o fortalecimento das políticas públicas de saúde bucal no Brasil. Ele destacou que entre os principais desafios do cargo estão a ampliação do acesso à saúde bucal na atenção primária, a valorização das equipes de saúde bucal na Estratégia Saúde da Família e o fortalecimento da Política Nacional de Saúde Bucal (PNSB) e do programa Brasil Sorridente.

“A saúde bucal é um componente essencial da saúde integral e precisa estar plenamente inserida na atenção primária. Nosso desafio é garantir que o cuidado odontológico esteja disponível com qualidade e equidade para toda a população brasileira, especialmente nos territórios mais vulneráveis”, afirmou Edson.

A nomeação do professor representa também um marco para a UFPB, afinal, a presença de docentes da universidade em cargos estratégicos do Governo Federal reforça a relevância da instituição no cenário nacional da saúde pública.