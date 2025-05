Paraíba já contabiliza 13ª doação de múltiplos órgãos em 2025

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio da Central de Transplantes da Paraíba, registrou, na madrugada desta terça-feira (27), a 13ª doação de múltiplos órgãos realizada no estado em 2025. A doação aconteceu no Hospital de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena, em João Pessoa, marcando a 6ª captação do ano realizada na unidade.

O paciente doador foi um homem de 54 anos, que morreu vítima de um trauma cranioencefálico (TCE) grave. Com a confirmação da morte encefálica, a família optou pela doação dos órgãos. Foram doados rins e córneas, órgãos e tecidos que agora representam uma nova chance de vida para pacientes que aguardavam na fila de transplantes.

A diretora da Central Estadual de Transplantes, Rafaela Dias, reforça a importância da comunicação em vida do desejo de ser doador. “Cada doação é um ato de generosidade imensurável. Por isso, é fundamental que as pessoas manifestem em vida seu desejo de serem doadoras e conversem com suas famílias sobre essa decisão, pois são os familiares os responsáveis por autorizar a doação no momento oportuno,” enfatiza.

Rafaela conclui falando sobre o trabalho da Central. “São gestos como esse que mantêm viva a missão da Central de Transplantes: transformar o fim de uma vida em um recomeço para outras”, destaca.

De acordo com o setor de estatística da Central, a Paraíba realizou, neste ano, 55 transplantes. Ao todo, 802 pessoas ainda aguardam na lista de espera.