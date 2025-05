O Hospital de Ensino e Laboratórios de Pesquisa (HELP), em parceria com a Clínica Escola da Unifacisa, promoverá, no início de junho, uma ação gratuita de saúde ocular voltada à população idosa de Campina Grande. A iniciativa oferecerá consultas e cirurgias de catarata, com foco no cuidado especializado e no acesso à saúde.

As vagas são limitadas e destinadas a pessoas com 65 anos ou mais, residentes em Campina Grande, que possuam o Cartão Nacional do SUS (CNS) e um documento de identificação pessoal. Para participar, é necessário realizar a inscrição antecipadamente, apenas os inscritos terão acesso ao atendimento.

A ação tem como objetivo ampliar o acesso aos cuidados oftalmológicos e oferecer suporte essencial à saúde visual dos idosos da região. A catarata é uma condição que pode comprometer significativamente a visão e, consequentemente, a qualidade de vida. O atendimento especializado representa uma oportunidade para quem aguarda por esse tipo de procedimento.

Quem pode participar?

– Pessoas com 65 anos ou mais;

– Residentes em Campina Grande;

– Portadores do Cartão Nacional do SUS (CNS) de Campina Grande;

– Documento de identificação pessoal.