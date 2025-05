*Vídeo: ParaibaOnline

Durante entrevista ao Jornal da Manhã, da Rádio Caturité FM, Kallyna Dias, chefe do núcleo de enfermagem do Hemocentro de Campina Grande, fez um apelo à população para intensificar as doações de sangue, especialmente com a proximidade do período junino.

Ela destacou o projeto “Maio é Nildes”, criado há dez anos em homenagem a Dona Nildes, que precisou de muitas bolsas de sangue durante um tratamento de saúde.

“Uma bolsa salvou a vida dela em um momento crucial, e a família decidiu transformar essa experiência em uma ação solidária para incentivar a doação de sangue e o cadastro para doação de medula óssea”, explicou Kallyna.

A enfermeira alertou que o estoque de sangue do Hemocentro é inconstante e sofre ainda mais quedas em períodos festivos. “A demanda aumenta e as doações diminuem. Por isso, reforçamos o apelo, principalmente pelos fatores negativos, que são mais raros e essenciais para salvar vidas”, concluiu.

Atualmente, o Hemocentro abastece mais de 20 unidades de saúde na região e precisa manter os estoques estáveis para garantir atendimento adequado à população.