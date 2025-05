Podcast: confira dicas de cuidados com os pets em altas temperaturas

No quadro Papo Animal do programa Conexão Caturité, o médico veterinário Edroaldo Cavalcante compartilhou orientações importantes sobre os cuidados com os pets, especialmente em períodos de calor intenso.

As altas temperaturas favorecem o surgimento de doenças como a ehrlichiose (popularmente conhecida como “doença do carrapato”) e a cinomose, ambas com riscos graves à saúde dos animais.

Edroaldo alertou para sinais como vômito, diarreia (inclusive com sangue), secreções respiratórias e tremores — sintomas que podem indicar infecções sérias. A cinomose, por exemplo, é uma doença viral altamente contagiosa entre cães, podendo causar sequelas neurológicas ou até levar à morte.

Entre as orientações, o veterinário destacou a importância da vacinação em dia, da alimentação adequada, da vermifugação regular e, principalmente, do controle de parasitas como pulgas e carrapatos. Banhos periódicos com carrapaticidas, uso de comprimidos ou coleiras antiparasitárias — sempre com indicação profissional — são fundamentais para a prevenção.

A recomendação é clara: notou qualquer alteração no comportamento ou na saúde do seu pet, procure imediatamente um veterinário de confiança. A consulta precoce é essencial para garantir um diagnóstico correto e iniciar o tratamento adequado.

