Podcast: HUAC realiza o 1º Simpósio Paraibano de Intervenção Oncológica

No quadro Saúde em Dia desta segunda-feira, o Conexão Caturité recebeu o médico radiologista intervencionista Dr. Felipe Diniz, do Hospital Universitário Alcides Carneiro (HUAC), para falar sobre o 1º Simpósio Paraibano de Intervenção Oncológica, que acontece no dia 30 de maio, das 8h às 18h, no Centro de Eventos Rosa Tânia Barbosa de Menezes, na UFCG, em Campina Grande.

O evento, gratuito e com certificação, é voltado para médicos, estudantes e profissionais da saúde e terá como foco os tumores abdominais — como os de fígado e rim —, reunindo especialistas de renome nacional para debater práticas atualizadas e menos invasivas no tratamento do câncer.

O simpósio marca também os dois anos do serviço de intervenção oncológica do HUAC, hoje referência no SUS na Paraíba com procedimentos como ablação percutânea, que permite tratar tumores de forma eficaz, segura e com rápida recuperação.

Dr. Felipe destacou que o câncer, quando diagnosticado precocemente, tem altas chances de cura, mas que o maior desafio ainda é garantir esse diagnóstico em tempo hábil, especialmente nas regiões Norte e Nordeste, onde muitas vezes a doença é descoberta em estágio avançado.

As inscrições podem ser feitas pelo perfil do HUAC no Instagram: @huac.ufcg.

Ouça o podcast