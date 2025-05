Presidente do TJ-PB elogia estrutura e acolhimento do Hospital HELP durante visita

O presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB), Desembargador Fred Coutinho, acompanhado de sua esposa e presidente da AEMP, Nalva Coutinho, visitou, na tarde desta terça-feira (20), o Hospital HELP, em Campina Grande. Recebido pelo diretor-presidente da Fundação Pedro Américo e do hospital, Dalton Gadelha, o magistrado fez um tour pelas instalações e conheceu de perto os serviços oferecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

A visita foi de cortesia e teve como foco apresentar a estrutura da unidade hospitalar, com destaque para os atendimentos gratuitos realizados por meio do SUS. Impressionado com o que viu, o presidente do TJPB elogiou a arquitetura e a modernidade do hospital, classificando a estrutura como “encantadora” e de “alto padrão”.

Durante a visita, o Presidente do TJPB destacou que o HELP goza de um diferencial por atender os pacientes do SUS com a mesma estrutura de ponta e atendimento de excelência de que se valem os pacientes particulares e convênios.

“Foi uma honra receber a visita do Presidente do Poder Judiciário da Paraíba. Para além de sua posição institucional, o Desembargador Fred Coutinho é um homem sensível às políticas públicas de saúde, o que torna sua presença aqui ainda mais significativa”, afirmou Dalton Gadelha.

Também participaram da visita o Desembargador Horácio Ferreira de Melo, o diretor médico do HELP, Geraldo Medeiros, a diretora geral Bianca Gadelha, o CEO do grupo Unifacisa, Diego Gadelha, Supervisora da Presidência do TJPB, Fernanda Gadelha, e o diretor de relacionamento com o SUS, Filipe Reul.

O Hospital HELP tem se destacado no Nordeste pela qualidade da assistência médica e pelo compromisso com o acesso à saúde pública. A visita de representantes do Judiciário reforça a importância da integração entre as instituições. Nossos agradecimentos a essa visita.