Secretaria apura irregularidades em cirurgias oftalmológicas em hospital de Campina

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) informa que está apurando possíveis irregularidades em cirurgias oftalmológicas realizadas no último dia 15, em Campina Grande. Os procedimentos foram executados pela empresa Fundação Rubens Dutra Segundo, contratada pela SES, sendo os profissionais e o fornecimento de materiais utilizados durante as intervenções de responsabilidade exclusiva da empresa.

Dos 64 pacientes submetidos às cirurgias, 9 apresentaram desconfortos persistentes durante o período de recuperação, com suspeita de baixa visão. Após análise dos materiais da empresa que estavam dentro do hospital, a SES identificou 30 frascos da medicação utilizada, dos quais 6 estavam vencidos e abertos, com indícios de terem sido utilizados nos pacientes que apresentam sintomas graves.

Diante dessas irregularidades, a SES instaurou processos administrativos, éticos e criminais para investigar as responsabilidades da empresa e apurar as condutas adotadas no caso. O contrato com a empresa foi suspenso na manhã de hoje, e a mesma responderá administrativamente e criminalmente pelos fatos apurados.

Enquanto a apuração está em curso, a SES está acolhendo todos os pacientes afetados, oferecendo suporte integral, incluindo reavaliações médicas, acompanhamento contínuo e logística para tratamentos complementares em nossas unidades hospitalares e clínicas do estado.

A Secretaria reforça seu compromisso com a segurança e o bem-estar da população paraibana, assegurando que todas as medidas necessárias estão sendo tomadas para esclarecer os fatos e garantir a qualidade dos serviços prestados na rede estadual de saúde.