Podcast: saiba como cuidar da área dos olhos da melhor maneira

No quadro “De Bem com o Espelho” do programa ‘Conexão Caturité’, a consultora de beleza Isanna Florêncio compartilhou dicas para cuidar da área dos olhos.

Isanna explicou a importância de usar um pó ultrafino e translúcido para evitar que as linhas de expressão se destaquem, além de recomendar o uso de corretivos mais fluidos e o preparo da pele com hidratação adequada.

Ela também sugeriu o uso de uma esponja de veludo para uma aplicação mais suave e natural do pó.

