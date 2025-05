Prefeitura de Campina Grande realiza dia D de vacinação da Influenza e do HPV

Neste sábado, dia 10, será realizado o Dia D de Multivacinação e de Imunização da Influenza e do HPV. A Prefeitura de Campina Grande vai disponibilizar quase 80 pontos de vacinação distribuídos por toda a cidade, distritos e zona rural. Os locais vão funcionar em horários variados, desde as 8h até as 20h.

O ponto do Parque da Criança, onde acontece a abertura do dia D, funcionará das 8h às 17h. Também haverá um ponto de imunização na Corrida do BEM, promovida pelo Hospital da FAP, na Avenida Brasília, das 14h às 17h. A Casa da Vacina, que funciona no Hospital Municipal Pedro I, ficará aberta das 8h às 20h. No Terminal de Integração, a ação será das 8h às 18h. Na sala de vacina do Instituto de Saúde Elpídio de Almeida (ISEA), o atendimento ao público será das 8h às 12h. Os demais locais são as Unidades Básicas de Saúde, cujo funcionamento será das 8h as 12h.

Será ofertada a vacina do Papiloma Vírus Humano (HPV), que é aplicada em meninos e meninas de 9 a 14 anos de idade, mas que nesta campanha está sendo estendida a crianças e adolescentes de 9 a 19 anos de vida.

Já a vacina da Influenza é voltada aos grupos prioritários e especiais. A vacina protege dos subtipos H1N1 e H3N2 da Influenza A e do tipo B da Influenza. Os grupos prioritários são as crianças de seis meses até menores de seis anos; os idosos a partir de 60 anos de idade; e as gestantes. O objetivo é imunizar 90% deste público.

Os outros grupos, chamados grupos especiais, são: os trabalhadores dos Correios; puérperas (mulheres que deram à luz há até 45 dias); povos indígenas; quilombolas; pessoas vivendo em situação de rua; trabalhadores da saúde; professores do ensino básico e superior; profissionais das forças de segurança e salvamento; profissionais das forças armadas; pessoas com deficiência permanente; caminhoneiros; trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso; trabalhadores portuários; trabalhadores dos correios; população privada de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas; e pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais independentemente da idade).