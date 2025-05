Podcast: geriatra destaca o calendário vacinal próprio dos idosos

No quadro Vida Plena, do programa Conexão Caturité, a médica geriatra Ana Luiza Figueirôa destacou a importância da vacinação para pessoas com 60 anos ou mais.

Segundo ela, o idoso possui um calendário vacinal próprio, composto por oito vacinas recomendadas, que vão muito além da conhecida vacina contra a gripe.

Além da influenza, que exige reforço anual, também são indicadas as vacinas contra pneumonia (pneumocócica), tétano, difteria e coqueluche (DTPA), hepatite B, Covid-19 (com reforço semestral), herpes zoster, vírus sincicial respiratório e febre amarela — esta última, apenas para quem vive ou viaja para áreas de risco.

Ana Luiza reforçou que cada caso deve ser avaliado individualmente por um médico, considerando o histórico de saúde do idoso.

“Vacinar é uma das formas mais eficazes de cuidar da saúde na terceira idade”, concluiu.

