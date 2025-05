Aprenda a controlar a hipertensão arterial por meio da alimentação

No quadro “Conversa com a Nutri”, do programa Conexão Caturité, a nutricionista Amanda Albuquerque trouxe orientações importantes sobre como a alimentação pode ajudar a controlar a hipertensão arterial.

A profissional ressaltou que, além do uso correto dos medicamentos prescritos, é fundamental rever hábitos alimentares para prevenir complicações como infarto, AVC e doenças renais.

Amanda explicou que o primeiro passo é reduzir o consumo de sódio, presente em excesso em alimentos industrializados como presunto, salsicha, linguiça, salgadinhos, fast food e temperos prontos. Segundo ela, ler os rótulos dos produtos é essencial para identificar os vilões da pressão alta.

A nutricionista também recomendou uma alimentação mais natural, baseada em frutas, verduras, legumes, grãos integrais e alimentos ricos em potássio, como banana, abacate e espinafre, que ajudam no equilíbrio entre sódio e potássio no organismo.

Manter o peso corporal, evitar o consumo de álcool e gorduras saturadas e, principalmente, hidratar-se bem ao longo do dia também foram pontos reforçados por Amanda. “Pequenas mudanças diárias na alimentação fazem toda a diferença para a saúde do coração”, afirmou.

Ouça o podcast.