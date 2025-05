Podcast: aprenda a lidar com as emoções em fases difíceis da vida

No quadro ‘Saúde Mental’, do programa Conexão Caturité, a psicóloga Josiplessis Marques trouxe orientações sobre como lidar com emoções durante fases difíceis da vida.

Ela destacou que, embora não exista uma fórmula mágica para a regulação emocional, é possível adotar atitudes que ajudam a atravessar momentos de crise, como lembrar de desafios já superados, evitar decisões precipitadas e buscar apoio na espiritualidade e em pessoas de confiança.

Josiplessis reforçou ainda a importância de verbalizar sentimentos, praticar atividades físicas, conviver com a natureza e enxergar os problemas com mais equilíbrio, evitando ampliar os desafios além do que realmente são. A principal mensagem: ninguém precisa enfrentar tudo sozinho.

Ouça o podcast.