Boa Vista realiza Dia D de Vacinação com foco em HPV e gripe neste sábado

A Prefeitura de Boa Vista, por meio da Secretaria de Saúde, promove neste sábado (10), o Dia D de Vacinação, uma grande campanha de multivacinação voltada para proteger a população contra Gripe e HPV. A ação ocorrerá no PSF 1, ao lado do NAISM, das 8h às 12h.

A vacinação é fundamental para garantir a proteção da comunidade, especialmente dos grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde.

A secretária municipal de Saúde, Isolda Soares, reforça a importância da ação. “A vacina é uma das medidas mais seguras e eficazes para proteger sua saúde e a saúde de quem você ama. Portanto leve o cartão de vacina e um documento de identificação no dia da imunização”.

No caso da vacina contra o HPV, o público-alvo é de meninos e meninas entre 9 a 19 anos de idade, protegendo contra o vírus que pode causar diversos tipos de câncer.

Já a vacina contra a gripe é destinada aos seguintes grupos:

-Crianças de 6 meses a menores de 6 anos

-Gestantes e puérperas

-Idosos a partir de 60 anos

-Professores

-Povos indígenas

-Trabalhadores dos Correios, da Saúde, de transporte coletivo rodoviário e portuários

-Pessoas com deficiência permanente

-Caminhoneiros

-Profissionais das Forças de Segurança e Salvamento, e das Forças Armadas

-População privada de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade

-Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas

-Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais.