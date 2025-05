Podcast Saúde em Dia: HUAC realiza a 13ª Semana de Enfermagem

No quadro Saúde em Dia do programa Conexão Caturité, houve a participação de Joseane Xavier de Almeida, chefe da divisão de enfermagem do Hospital Universitário Alcides Carneiro (HU), para falar sobre a 13ª Semana de Enfermagem, que ocorrerá entre os dias 12 e 20 de maio.

Durante a semana, serão oferecidas diversas atividades como palestras sobre saúde mental, inteligência emocional, educação alimentar, além de minicursos e a primeira corrida de enfermagem.

A programação visa valorizar a categoria de enfermagem, além de proporcionar momentos de aprendizado e descontração.

A Semana de Enfermagem é uma importante homenagem aos profissionais da área e contará com a participação de acadêmicos, docentes e representantes das entidades da classe.

As inscrições para os cursos e palestras podem ser feitas online por meio de QR Codes disponibilizados pelo hospital. Não deixe de acompanhar a programação e prestigiar essa semana dedicada a quem cuida da saúde de todos.

