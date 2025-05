Podcast: entenda sobre atividades físicas durante a gravidez

No quadro Vida Saudável desta sexta-feira (3), dentro do programa Conexão Caturité, o educador físico Michel Izidro iniciou uma série especial de maio dedicada às mães, com o tema atividade física na gestação.

Michel ressaltou que, ao contrário do que muitos ainda pensam, a gravidez não é um período de repouso absoluto.

Com orientação médica e apoio de uma equipe multidisciplinar, é possível — e recomendado — manter-se ativa durante toda a gestação, desde que não haja nenhuma intercorrência.

Segundo ele, atividades como caminhadas, alongamentos, pilates e hidroginástica trazem diversos benefícios para a mãe e o bebê.

Entre eles: melhora do sono, redução da ansiedade, prevenção de dores e até preparação para o parto. Já para o bebê, a prática auxilia no desenvolvimento neurológico, na oxigenação e na adaptação ao nascer.

Michel destacou ainda que a Organização Mundial da Saúde recomenda pelo menos 150 minutos de atividade física moderada por semana para gestantes, respeitando sempre a chamada “regra da fala” — ou seja, o exercício deve permitir que a grávida converse sem ficar ofegante.

