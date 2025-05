*Vídeo: ParaibaOnline

A nutricionista Ana Paula Moreira participou do quadro “Nutrição e Saúde”, da rádio Caturité FM, e esclareceu dúvidas sobre a resistência à insulina — condição que pode evoluir para diabetes tipo 2 se não for tratada.

“Resistência à insulina é quando as células do corpo não respondem bem à insulina, hormônio que ajuda a controlar o açúcar no sangue. Isso faz com que o pâncreas produza mais insulina e, com o tempo, sobrecarregue o organismo”, explicou Ana Paula.

Entre os sintomas mais comuns, ela citou: aumento de peso, principalmente na região abdominal, cansaço excessivo, dificuldade de concentração e fome frequente.

A nutricionista reforçou que a alimentação equilibrada e a prática regular de atividade física são fundamentais para prevenir a resistência à insulina.