Podcast: Psicóloga reflete sobre a valorização do tempo

Em sua participação desta segunda-feira (5) na coluna “Psicologia e Cotidiano”, da Rádio Caturité FM, a psicóloga Josiplessis Marques trouxe uma reflexão profunda sobre a importância de valorizar e usar bem o tempo, um recurso que, segundo ela, não se compra nem com todo o ouro do mundo.

“A gente não compra com ouro, a gente não compra tempo. Pensa nisso. O tempo pode ser gasto de uma maneira saudável e sábia, mas também pode passar muito rápido e ser desperdiçado, sem que a gente consiga degustá-lo de forma substancial, de maneira que alimente a alma”, destacou Josiplessis.

A psicóloga ressaltou que o tempo é um bem democrático, que passa igualmente para todas as pessoas, independentemente de classe social ou etnia. “Ele nos causa surpresa. Podemos nos tornar pessoas melhores ou piores dependendo de como usamos o nosso tempo. O que decidimos consumir com o nosso tempo reflete na mente, no coração e nas atitudes.”

Para ajudar quem deseja usufruir melhor do tempo e dar mais sentido à vida, Josiplessis compartilhou quatro dicas práticas:

1 – Cumprir sua vocação com amor: “Use o seu dom e o seu talento a serviço do outro, com amor. Isso dará um sentido muito maior à passagem do tempo.”

2 – Planejar a vida com base em prioridades reais: A psicóloga usou a metáfora do vaso e das pedras para explicar. “Imagine um vaso e várias pedras de tamanhos diferentes. Coloque primeiro as grandes pedras — suas prioridades reais — e depois as pequenas, até preencher com pedrinhas miúdas. Se começarmos pelas pequenas, não sobra espaço para o que realmente importa. Assim é a vida: precisamos organizar o tempo priorizando o essencial.”

3 – Aproveitar ao máximo as manhãs: Josiplessis recomendou dedicar as primeiras horas do dia a atividades que nutram o corpo e o espírito. “Acorde um pouco mais cedo e gaste esse tempo com você: na espiritualidade, numa leitura, na prática de uma atividade física, relaxando, alongando ou conectando-se com a natureza e com a sua essência. Porque, ao longo do dia, as emergências vão surgindo e podem nos tirar desse foco.”

4 – Buscar equilíbrio entre as tarefas e o bem-estar: “Organizar a rotina de forma equilibrada, sem sobrecarga e respeitando os momentos de descanso, também é fundamental para que o tempo seja bem aproveitado e não se torne um fator de estresse.”

A psicóloga finalizou reforçando a importância de viver o tempo com consciência e propósito. “O tempo é valioso e limitado. Cabe a nós escolher como vamos preenchê-lo — se com aquilo que nos engrandece ou com o que nos esvazia.”

Ouça a explanação completa.