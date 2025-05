Podcast: aprenda a preparar uma deliciosa sopa de abóbora

No quadro Na Cozinha, do programa Conexão Caturité, o pprofessor e gastrônomo Júlio César Vilar apresentou uma receita prática e nutritiva de sopa de abóbora, ideal para aquecer o corpo durante a chegada das chuvas e do outono.

Confira a receita:

Ingredientes: 1 abóbora batam média (aquela menor e compridinha) 1 cebola branca média picada em cubos 3 dentes de alho ralados Azeite (o suficiente para refogar) 1/2 xícara de vinho branco seco (opcional) Pimenta-do-reino a gosto 1 colher de chá de cúrcuma (ou açafrão-da-terra) 1 pitada de gengibre ralado ou em pó 1 pitada de canela Sal a gosto Água (para o cozimento) Creme de leite (opcional, para dar cremosidade) Modo de preparo: Em uma panela, aqueça o azeite e refogue a cebola até dourar. Adicione o alho ralado e mexa rapidamente para não queimar. Acrescente a abóbora cortada em cubos grandes e continue refogando. Se desejar, adicione o vinho branco seco e deixe evaporar o álcool. Tempere com cúrcuma, gengibre, canela, pimenta-do-reino e acerte o sal. Cubra com água e cozinhe em fogo baixo por cerca de 20 minutos, ou até a abóbora ficar bem macia. Após o cozimento, amasse grosseiramente com um garfo, use um mixer ou bata no liquidificador, conforme preferir. Se a sopa ficar muito espessa, adicione um pouco mais de água ou, se quiser mais cremosidade, acrescente creme de leite. Corrija o sal no final e sirva quente. Sugestões de acompanhamento: Torradas Carnes magras (como patinho moído) para uma refeição mais completa