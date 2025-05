Podcast: Huac realizou mutirão de cirurgias ginecológicas

No quadro Saúde em Dia do programa Conexão Caturité, foi destaque o mutirão de cirurgias ginecológicas realizado no Hospital Universitário Alcides Carneiro (HUAC) durante o feriado de Tiradentes.

A iniciativa faz parte do projeto Ebserh em Ação, que tem como objetivo principal a redução das filas de espera por cirurgias, com foco especial na saúde da mulher.

A chefe substituta do setor de regulação e contratualização do HU, Danielle Gomes Barbosa, explicou que a meta é aumentar em 40% a produção cirúrgica do hospital neste ano, por meio de mutirões realizados também aos finais de semana e feriados.

Ela informou ainda que, devido ao feriado do Dia do Trabalhador, não haverá atendimentos ambulatoriais no HU no dia 2 de maio, com o retorno das atividades previsto para o dia 5.

Ouça o podcast