Conheça estratégias alimentares para prevenção e controle do diabetes

Em seu mais recente quadro “Nutrição e Saúde”, veiculado pela Caturité FM, a nutricionista Ana Paula Moreira falou sobre os cuidados com a alimentação para pessoas com diabetes tipo 1, tipo 2 e também para quem está na condição de pré-diabetes. Segundo a profissional, o controle alimentar aliado à prática de exercícios físicos pode transformar a vida de quem convive com a doença.

“Quando um paciente chega pra mim e diz que é pré-diabético, eu brinco: ‘Vamos considerar que você é diabético?’. Ele se assusta e pergunta o porquê. E eu digo: ‘Se a gente considerar que você é diabético, eu vou conseguir curar você. Vamos reverter esse processo com mudanças de hábitos agora’. Porque se ele continuar se achando apenas ‘pré’, pode acabar negligenciando a alimentação e se tornando realmente diabético”, afirmou Ana Paula.

A nutricionista explicou que é possível reduzir bastante o impacto dos alimentos no organismo com truques simples. “O cuscuz, por exemplo, pode ganhar mais fibra com a adição de aveia. Já a tapioca, que tem um alto índice glicêmico, pode ser preparada com chia e proteína. Eu costumo dividir a tapioca em três partes: uma colher de sopa de goma, uma de queijo e uma de proteína, como ovo, frango ou carne moída. Assim, reduzimos o índice glicêmico e evitamos picos de glicose”, detalhou.

Ana Paula ressaltou ainda que o segredo está na constância: “Com uma alimentação ajustada e atividade física regular, é possível viver com qualidade. Meu próprio pai é diabético há mais de 30 anos e não tem nenhuma complicação porque cuida da alimentação e se exercita pelo menos três vezes por semana”, compartilhou.