Saúde de Campina Grande informa sobre remarcação no Hospital Universitário

A Secretaria de Saúde de Campina Grande informou a todos os pacientes com procedimentos agendados para a próxima sexta-feira, 2, para o Hospital Universitário Alcides Carneiro (HUAC), que as consultas, os exames e demais procedimentos serão remarcados para os dias 9 e 16 de maio.

O reagendamento foi necessário porque o dia 2 foi considerado como ponto facultativo pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), de acordo com a portaria SEI Nº 258, de 23 de abril de 2025, em razão do feriado do dia 1 de maio, Dia do Trabalhador. Como o HUAC faz parte da Rede Ebserh, a medida também atinge a unidade hospitalar de Campina Grande.

Não haverá expediente nas áreas administrativas, ambulatoriais (Caese e Unidade da Mulher), e atendimento externo dos laboratórios. Haverá funcionamento nas áreas de internação, centro cirúrgico, Hospital-Dia e todas as áreas de suporte ao paciente internado.

A Secretaria de Saúde de Campina Grande realizou o reagendamento dos procedimentos e os pacientes podem ter acesso ao comprovante de marcação com a nova data indo diretamente a sua Unidade Básica de Saúde (UBS) e solicitando à equipe para emitir o documento.

A medida também atinge os pacientes de outros municípios. Nestes casos, o paciente deve procurar a secretaria de saúde do seu município. Quaisquer dúvidas podem ser sanadas por meio do telefone (83) 3077-1321.