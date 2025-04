Podcast: professor dá dicas para manter o corpo ativo mesmo em momentos de descanso

O professor de educação física Michel Izidro participou do quadro Vida Saudável, exibido semanalmente no programa Conexão Caturité. Em um bate-papo descontraído, Michel compartilhou dicas práticas para manter o corpo em movimento durante o período de descanso, sem abrir mão do lazer.

Segundo o professor, o segredo está na flexibilidade. “A ideia não é manter a mesma rotina de treinos do ano inteiro, mas encontrar formas leves e prazerosas de movimentar o corpo”, explicou. Ele destacou atividades como caminhadas, esportes ao ar livre, alongamentos e yoga como boas alternativas para quem deseja cuidar da saúde mesmo durante uma viagem.

Michel também reforçou a importância da alimentação equilibrada e da hidratação. “É natural querer experimentar a culinária local, mas é possível manter o equilíbrio, escolhendo alimentos frescos e saudáveis, e bebendo bastante água, especialmente em dias de maior esforço físico”, orientou.

Durante sua estadia em Boston, o professor participou da tradicional Maratona de Boston no último dia 21, alcançando seu melhor tempo na distância e sendo o melhor representante paraibano na competição. Após o desafio, ele aproveitou os dias seguintes ao lado da esposa para explorar a cidade com caminhadas que chegaram a 25 km por dia.

“É possível descansar e se manter ativo ao mesmo tempo, sem transformar isso em obrigação. O importante é encontrar prazer na movimentação e respeitar o tempo do corpo”, concluiu Michel.

Ouça o podcast